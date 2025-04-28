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В Госдуме допустили поиск Украиной повода для отказа от перемирия

Депутат ГД Чепа: Киев пытается отказаться от перемирия, предложенного РФ
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Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov
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Киев пытается найти повод отказаться от предложенного РФ перемирия в дни 80-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом 28 апреля «Известиям» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Чепа напомнил, что Украина не соблюдала 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам — было зафиксировано более 100 таких ударов. По его словам, еще не были выработаны меры, которые могут быть применены за нарушения моратория.

«Мы с этим столкнулись и на Пасху. Я думаю, они ищут повод для того, чтобы отказаться [от перемирия]. Я думаю, что, учитывая слабый контроль [президента Украины Владимира] Зеленского за вооруженными силами, могут быть провокации, с разных сторон спровоцированные, — как от команды, так и без команды Зеленского», — заключил депутат.

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28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Уточнялось, что российская сторона обеспечит со своей стороны прекращение огня с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

В тот же день министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) написал, что что Киев будет готов поддержать именно долгосрочное и полное прекращение огня.

Также 28 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что режим Зеленского показал отсутствие политической воли к миру и нежелание отказаться от продолжения конфликта, которые поддерживаются русофобски настроенными кругами ряда стран Евросоюза.

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