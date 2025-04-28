Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 28 апреля на пресс-конференции назвал ерундой заявления Евросоюза (ЕС) о возможности отказаться от импорта энергоносителей из России к 2027 году.

«В 2027 году ЕС хочет полностью отказаться от импорта энергоносителей из РФ. Полная ерунда! Это приведет лишь к дальнейшему росту цен и дальнейшему снижению конкурентоспособности потенциала европейской промышленности», — заявил Орбан.

Кроме того, он также отметил, что самая большая опасность ЕС — это если в него войдут правительства, которые не будут иметь собственного мнения.

«Именно мы говорим, что необходим другой взгляд на эти вещи. Потому что, если бы мы соглашались со всем, ЕС не смог бы функционировать сегодня», — подытожил премьер-министр Венгрии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 23 апреля отметил, что Москва видит, что ряд стран Евросоюза готовы снова покупать российский газ, и готова вести переговоры по этому вопросу. Он подчеркнул, что Россия никогда не политизировала тему поставок топлива в ЕС.

14 апреля глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что бойкот странами ЕС энергоносителей из России давно потерял смысл. Он отметил, что бойкот уже привел к отсутствию экономического роста в Германии, закрытию ряда предприятий и серьезным финансовым потерям для всей Европы.