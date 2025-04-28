Пережившие оккупацию Курской области в годы ВОВ рассказали о зверствах нацистов

Ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ) из Курской области 28 апреля рассказали «Известиям» о пережитых ужасах немецкой оккупации. Видеоинтервью с теми, кто своими глазами видел преступления гитлеровцев, размещены в разделе «Живая история» виртуального музея МИЦ «Известия» «Великая Победа».

Николаю Дмитриевичу Ремезову в 1941 году было всего шесть лет. Осенью в Орел, где мальчик жил с семьей, пришли немцы. Отец успел уйти с частями Красной армии и позднее сам воевал на фронте. Мать с детьми бежали в деревню к бабушке, где и жили в период оккупации.

«Немцы ходили по домам и искали коммунистов. Ко всем относились безжалостно. Я видел, как по улице вели председателя сельсовета, без руки, он потерял ее еще во время Гражданской войны. Немцы расстреляли его. И многих других мужчин расстреляли», — рассказывает он.

Дети расстрелянных сельчан активно мстили захватчикам, поджигая машины, разбавляя бензин и расклеивая листовки. Друзьям помогал и Николай Дмитриевич, предупреждая о приближении немцев.

В конце июня 1943 года Ремезовых и других жителей деревни отправили в трудовой лагерь в Латвии. Там они работали на сельхозработах, получая очень скудное пропитание. Как вспоминает ветеран, его матери пришлось обменивать украшения на еду у местных жителей, чтобы прокормить детей. Периодически нацисты забирали у ребят кровь для раненых солдат.

Когда осенью 1944 Красная армия начала освобождение Латвии, немцы заставили пленников рыть окопы и намеревались использовать их как живой щит. Однако в итоге фашисты ушли — людей спасли советские воины. Николай Дмитриевич вернулся в родную деревню, где в возрасте девяти лет наконец смог пойти в школу.

Житель Курска Виктор Григорьевич Шатохин встретил начало войны в 11-летнем возрасте. Отца и старшего брата мальчика мобилизовали, а его самого вместе с матерью и двумя сестрами ждала оккупация.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Как вспоминает ветеран, в первое время захватчики даже разрешали детям ходить в школу. Однако Виктора оттуда исключили, после того как он прошел на учебу с незаклеенными портретами советских руководителей и писателей в учебнике.

Зимой 1941 года местные подростки познакомились с партизаном, который стал выдавать им разведывательные задания. Впоследствии семью Шатохиных чуть было не расстреляли по доносу жена старосты, главы гражданской оккупационной власти, сообщившей о якобы возвращении отца-красноармейца. Немцы обыскали весь дом, угнали скот, забрали все запасы. Один из полицаев пригрозил матери Виктора карабином, однако мальчик выбил у него оружие.

«Я думал, что сейчас расстреляют нас. Но ничего, обошлось. Один немец даже рассмеялся. А на следующий день мы пошли к старосте. Мама говорит: «Вы всё забрали, чем мне детей кормить?» И он отдал ей полмешка муки, а остальное всё равно забрал себе», — рассказал ветеран.

Красная армия освободила деревню Виктора Григорьевича в 1943 году. Отец вернулся с фронта два года спустя, старший брат — погиб.

Виктор Шатохин мечтал стать летчиком, и эта мечта почти осуществилась: он поступил в военное училище и стал командиром огневых установок на борту самолетов военной авиации. Много лет подряд в 1950-х его самолеты пролетали над Красной площадью во время праздничных парадов.

Анна Васильевна Белкина из города Льгов жила в большой семье с семью детьми. Пришедшие в ее деревню немцы первым делом собрали ребят 15–17 лет на угон в Германию, среди них был и старший брат Анны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Позднее Белкиных отправили на запад уже всей семьей в товарном вагоне под непрестанными бомбардировками. Однако до Германии поезд не доехал — людей привезли под Гомель и оставили на произвол судьбы в пустых домах. В голодающей семье умерли два ребенка, а однажды пропали мать и бабушка, ушедшие искать еду.

«Мы кричали, кричали, а потом и перестали. Через два или три дня они вернулись, рассказали, что немцы их поймали, посадили в подвал и пытали. Считали, что они партизаны», — поделилась Анна Васильевна.

Белкины смогли вернуться в разрушенную родную деревню после разгрома немцев на Курской дуге летом 1943 года. Анна Васильевна вспоминает, что поля в том районе были устланы телами павших солдат. Даже ей самой пришлось помогать взрослым убирать трупы.

До конца войны семья Анны прожила в бывшей партизанской землянке, а позднее соорудила себе шалаш из шпал. Полноценный дом построил уже отец, вернувшийся с фронта.

«Сколько ребят вернулись домой, в семьи. Значит, вернулись счастье и добро. И всё это счастье и добро дала Победа», — сказал Анна Васильевна.

Ранее, 13 апреля, ветеран ВОВ Анатолий Парубин рассказал «Известиям» о взятии Вены Красной армией в 1945 году. По его словам, немцы взорвали почти все мосты через Дунай в городе, однако советским воинам удалось разминировать последнюю оставшуюся переправу.