Сотрудники МЧС России спасли пятерых человек при пожаре на юге Москвы
Сотрудники МЧС России спасли пятерых человек при пожаре на юге Москвы. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
«На улице Мусы Джалиля произошло возгорание личных вещей на балконе 14-го этажа многоэтажного дома», — написали в Telegram-канале ведомства.
Сообщается, что с помощью спасательных устройств огнеборцы спасли пятерых человек, в том числе одного ребенка.
На данный момент пожар на площади 40 кв. м ликвидирован.
28 апреля в МЧС России сообщили, что в центре Москвы на улице Покровка ликвидирован пожар, который произошел в двухэтажном административном здании. Уточняется, что для устранения пожара на месте работали порядка 60 человек, также было задействовано 12 единиц техники.