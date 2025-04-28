Опубликованы кадры освобождения населенного пункта в Курской области бойцами РФ и КНДР
Бойцы Вооруженных сил (ВС) России и армейского спецназа КНДР вместе освобождали населенный пункт в Суджанском районе Курской области. Кадры боевой работы 28 апреля опубликовало Министерство обороны РФ.
На видеозаписи показано, как военнослужащие широко размахивают флагами, а потом закрепляют государственный символ России на одном из зданий в освобожденном населенном пункте.
Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин поблагодарил бойцов спецназа Корейской народной армии, принимавших участие в разгроме группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Он отметил, что действия корейских военных соответствовали международному праву и духу договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, подписанного 19 июня 2024 года.