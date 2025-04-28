Премьеры России и Белоруссии обсудили интеграционное взаимодействие в СГ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора со своим белорусским коллегой Александром Турчиным 28 апреля обсудил торгово-экономическое сотрудничество между государствами, а также интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства (СГ). Об этом сообщили в Telegram-канале правительства Белоруссии.
Отмечается, что телефонный звонок был организован на фоне предстоящих переговоров белорусского лидера Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина в Волгограде 29 апреля.
17 апреля Лукашенко сообщил, что в рамках Союзного государства можно выстроить более тесную единую систему взаимодействия, чем в унитарном государстве.
До этого, 13 марта, Путин в ходе пресс-конференции с Лукашенко заявил, что договор о гарантиях безопасности России и Белоруссии вступил в законную силу. Он напомнил, что данный документ определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению надежной обороны и безопасности двух государств.