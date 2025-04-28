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Главный тренер «Питтсбурга» российского форварда Евгения Малкина покинул свой пост
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Главный тренер «Питтсбурга» российского форварда Евгения Малкина покинул свой пост

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Фото: TASS/Gene J. Puskar
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Главный тренер хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан покинул свой пост. Об этом 28 апреля сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Питтсбург Пингвинз» и тренер Майк Салливан договорились расстаться в понедельник. Замена не была названа», — указано в сообщении.

Уточняется, что Салливан был тренером «Питтсбурга» 10 лет. Он стал шестым тренером в истории НХЛ, выигравшим Кубок Стэнли после того, как был нанят в середине сезона.

За «Питтсбург» выступает российский форвард Евгений Малкин.

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24 апреля «Вашингтон Кэпиталз» одержал вторую победу подряд над «Монреалем» в плей-офф НХЛ. Голы за «Вашингтон» забили Коннор Макмайкл (два гола) и Дилан Строум, в то время как единственный гол у «Монреаля» на счету Кристиана Дворака.

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