Главный тренер «Питтсбурга» российского форварда Евгения Малкина покинул свой пост
Главный тренер хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан покинул свой пост. Об этом 28 апреля сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Питтсбург Пингвинз» и тренер Майк Салливан договорились расстаться в понедельник. Замена не была названа», — указано в сообщении.
Уточняется, что Салливан был тренером «Питтсбурга» 10 лет. Он стал шестым тренером в истории НХЛ, выигравшим Кубок Стэнли после того, как был нанят в середине сезона.
За «Питтсбург» выступает российский форвард Евгений Малкин.
24 апреля «Вашингтон Кэпиталз» одержал вторую победу подряд над «Монреалем» в плей-офф НХЛ. Голы за «Вашингтон» забили Коннор Макмайкл (два гола) и Дилан Строум, в то время как единственный гол у «Монреаля» на счету Кристиана Дворака.