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Сервис по оформлению ОСАГО может появиться на «Госуслугах»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Минцифры и Банк России изучают возможность запуска на «Госуслугах» сервиса по оформлению полиса ОСАГО. Об этом сообщили представители министерства. Ранее соответствующее предложение в Минцифры направила замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева. Запуск сервиса по оформлению ОСАГО на «Госуслугах» предполагается в несколько этапов.

«На первом этапе гражданам (пользователям портала госуслуг) будет предоставлена возможность оформления полиса ОСАГО на ТС, находящихся на учете в ГИБДД в Российской Федерации, следующих категорий: транспортные средства категорий B, BE физических лиц, используемые в качестве такси; мотоциклы, мопеды и легкие квадроциклы (транспортные средства категорий A, M физических лиц)», — цитирует «РИА Новости» ответ министерства.

Для реализации сервиса на портале «Госуслуги» потребуется обеспечить нормативное регулирование в части ФЗ от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании автогражданской ответственности владельцев транспортных средств», отметили в Минцифры.

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22 апреля президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев сообщил, что система страхования Союзного государства, в рамках которой можно приобрести полисы ОСАГО с расширением на Республику Беларусь, начнет функционировать в полном объеме с 23 апреля.

Ранее, 17 апреля, изменились правила расчета стоимости ОСАГО для владельцев мототранспорта. Для владельцев мотоциклов, мопедов и легких квадроциклов применяются новая градация коэффициентов мощности и отдельные значения коэффициента возраста и стажа.

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