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Израиль на параде Победы будет представлять только посол Гальперин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Израиль на параде Победы 9 мая в Москве представит только посол страны в РФ Симона Гальперин. Об этом 28 апреля «Известиям» сообщили в израильском диппредставительстве в России.

«От посольства и государства Израиля будет наш посол», — уточнили в израильском посольстве в Москве.

Участие других израильских официальных лиц не ожидается, уточнили в диппредставительстве.

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Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль официально объявит список всех зарубежных лидеров, которые посетят Москву на празднование 80-й годовщины Победы в ВОВ.

Участие в параде Победы в Москве 9 мая уже подтвердил ряд иностранных лидеров. Так, в праздничных мероприятиях примут участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

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