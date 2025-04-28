Израиль на параде Победы будет представлять только посол Гальперин
Израиль на параде Победы 9 мая в Москве представит только посол страны в РФ Симона Гальперин. Об этом 28 апреля «Известиям» сообщили в израильском диппредставительстве в России.
«От посольства и государства Израиля будет наш посол», — уточнили в израильском посольстве в Москве.
Участие других израильских официальных лиц не ожидается, уточнили в диппредставительстве.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль официально объявит список всех зарубежных лидеров, которые посетят Москву на празднование 80-й годовщины Победы в ВОВ.
Участие в параде Победы в Москве 9 мая уже подтвердил ряд иностранных лидеров. Так, в праздничных мероприятиях примут участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.