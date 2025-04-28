Лавров отметил участие РФ и КНР в авангарде движения за справедливость и равноправие

Россия вместе с Китайской Народной Республикой (КНР), странами БРИКС и ШОС находится в авангарде движения за справедливость и равноправие. Об этом 28 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со китайским коллегой Ван И в Рио-де-Жанейро.

«Мы вместе с Китайской Народной Республикой, вместе с нашими друзьями по БРИКС, Шанхайской организацией сотрудничества, в других объединениях являемся активными участниками этих перемен, находимся в авангарде движения за справедливость и равноправие», — рассказал он.

По словам Лаврова, в эпоху перемен придется жить еще долго. Он в рамках своего выступления также вспомнил китайскую пословицу, которая гласит «Упаси тебя Бог жить в эпоху перемен». Лавров напомнил, что ее придумали очень давно. Сейчас же Китай является одним из ведущих действующих лиц, которые занимаются реализацией перемен в мире. Возможно, они необходимы, добавил он.

«Идет борьба за сохранение односторонних порядков, которые в общем-то впитали в себя колониальные и неоколониальные методы, практиковавшиеся и практикуемые Западом для ведения дел в мире. А, с другой стороны, нарождающийся справедливый многополярный миропорядок, который должен быть основан, как и записано, кстати, в уставе ООН, на признание суверенного равенства всех государств», — отметил Лавров.

В этот же день Лавров сообщил, что в России ждут официальный визит председателя КНР Си Цзиньпина для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, в стране уже готовятся к мероприятию.