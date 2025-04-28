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Глава МИД КНР заявил о сохранении доверительных отношений Москвы и Пекина

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Фото: ТАСС/МИД РФ
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Взаимодоверие РФ и Китая в условиях перемен в мире остается неизменным. Об этом 28 апреля сообщил министр иностранных дел Китайской Народной Республики (КНР) Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Рио-де-Жанейро.

«Намечаются новые изменения международной ситуации, и, судя по всему, перемены — это норма нашего времени. Но то, что остается неизменным, — это взаимодоверие, взаимная поддержка между Китаем и Россией», — заявил Ван И, его слова приводит ТАСС.

По словам дипломата, стратегическое руководство председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина «всегда является коренным залогом высокой динамики российско-китайских отношений».

Ван И отметил, что в настоящее время остро идет схватка между односторонними действиями и многосторонностью и борьба с гегемонией приобретает глобальный масштаб. Глава МИД КНР подчеркнул важность взаимодействия стран в рамках БРИКС и призвал к расширению сотрудничества России и Китая в организации.

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В этот же день Лавров в ходе встречи с главой МИД Китая Ван И заявил, что ожидает официального визита председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина для участия в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

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