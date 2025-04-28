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Дептранс Москвы заявил о сокращении числа нелегальных перевозчиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Москве сократилось количество нелегальных перевозчиков. За первые три месяца 2025 года более 1,5 тыс. транспортных средств таких нарушителей переместили на спецстоянки. Это почти на 33% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил столичный дептранс в своем Telegram-канале 28 апреля.

Нелегальные перевозчики чаще всего находились возле станций метро «Аннино», «Лесопарковая», «Некрасовка», «Люблино» и «Домодедовская».

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, нелегальные перевозчики создают угрозу безопасности пассажиров. Часто они работают на неисправном транспорте, их водители не соблюдают режим труда и отдыха и не проходят предрейсовые медосмотры. При этом страхование на время поездки не действует, отметил он.

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Ранее в этот день сообщалось, что водители-иностранцы нашли способ обойти запрет на работу в такси. Агрегаторы такси начали блокировать аккаунты водителей-иностранцев, которые не сменили права на российские. Иностранцам, которые до 1 апреля прошлого года получили гражданство России или ВНЖ и не обменяли национальные права на российские до 1 апреля 2025 года, придется сдавать в Госавтоинспекции экзамен.

22 апреля стало известно, что стоимость поездок на такси в России за пять лет увеличилась в 2,5 раза, только за последний год рост составил 22%. Средний чек по всем регионам в I квартале 2025-го вырос до 460 рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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