Реклама
Прямой эфир
Армия
В зону СВО впервые доставили частицу Благодатного огня
Мир
В постпредстве РФ в ЕС оценили возможность разблокировки российских активов
Мир
Делегация КНДР вылетела в РФ для участия в антифашистской конференции
Экономика
Иностранные банки смогут пересмотреть решение об уходе из РФ
Мир
Расчеты гаубиц Д-20 поразили скопление живой силы ВСУ и склад боеприпасов в зоне СВО
Армия
Минобороны показало кадры уничтожения бронетранспортера MaxxPro в зоне СВО
Мир
Владельцы магазинов в Барселоне потеряли тысячи евро на фоне блэкаута
Экономика
Россия в 2024 году вошла в пятерку экономических лидеров мира
Происшествия
Три бойца «Орлана» пострадали при ударе дрона в Белгородской области
Мир
Глава минобороны Пакистана не исключил эскалацию конфликта с Индией
Общество
Задержали двух подозреваемых в убийстве 30-летней давности во Владивостоке
Мир
Глава МИД КНР указал на неизменность взаимной поддержки Китая и РФ
Мир
Трамп назвал «историческими» достижения своей администрации за 100 дней
Мир
В США начали расследование в отношении Гарварда по обвинению в расизме
Общество
Административную ответственность снимут с готовых устранить нарушения
Мир
Крупнейшие банки США продали последнюю часть долга Маска для покупки Twitter
Мир
В Испании остановлено движение поездов на фоне отключения электроэнергии

Эксперты спрогнозировали рост спроса на грузовую технику в России

«Альфа-Лизинг»: спрос на грузовую технику во II квартале 2025 года будет расти
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Спрос на грузовую технику во II и III квартале 2025 года будет расти. Это положительно отразится и на продажах по итогам года, следует из прогноза компании «Альфа-Лизинг», с которым ознакомились «Известия» 29 апреля.

По словам экспертов, для этого есть ряд предпосылок. Начало сезона в сельскохозяйственной отрасли увеличит спрос не только на саму грузовую технику, но и на перевозки удобрений, семян, особенно в южных регионах. Вырастет потребность на перевозку стройматериалов для завершения крупных строительных проектов на юге страны в Сочи, Крыму, Азовском побережье.

Аналитики также полагают, что российские производители грузовой техники имеют все шансы разделить рынок с китайскими автоконцернами, которые к началу 2025 году потеряли более 10% своей доли и теперь занимают 52% продаж. При этом, по информации компании, объем реализованной отечественной техники вырос на 14,5% в сегменте седельных тягачей — до 24,9%, самосвалов — на 12,5%, до 28,2%. Лидером по продажам в марте текущего года стал бренд «КАМАЗ»(32%), который реализовал более 1580 единиц.

Детские машинки: Минпромторг расширит программу льготных автокредитов
Семьи с ребенком смогут сэкономить 20-35% от цены автомобиля

Основным стимулом роста спроса на грузовую технику бренда «КАМАЗ» стало расширение ассортимента компании. Кроме того, как отметили эксперты, в регионах России растет спрос на газомоторный транспорт, в том числе грузовой, и в этом направлении отечественному производителю есть, что предложить.

Ранее, 28 апреля, сообщалось, что Lada Vesta, Lada Granta, Kia Rio оказались самыми популярными автомобилями у россиян в январе – марте. Это следует из данных сервиса «СберАвто». При этом 93% продаж пришлось на подержанные авто, 7% — на новые. Медианный чек на покупку машины с пробегом составил 1 млн рублей, новой — 1,6 млн рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025