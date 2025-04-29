Эксперты спрогнозировали рост спроса на грузовую технику в России

Спрос на грузовую технику во II и III квартале 2025 года будет расти. Это положительно отразится и на продажах по итогам года, следует из прогноза компании «Альфа-Лизинг», с которым ознакомились «Известия» 29 апреля.

По словам экспертов, для этого есть ряд предпосылок. Начало сезона в сельскохозяйственной отрасли увеличит спрос не только на саму грузовую технику, но и на перевозки удобрений, семян, особенно в южных регионах. Вырастет потребность на перевозку стройматериалов для завершения крупных строительных проектов на юге страны в Сочи, Крыму, Азовском побережье.

Аналитики также полагают, что российские производители грузовой техники имеют все шансы разделить рынок с китайскими автоконцернами, которые к началу 2025 году потеряли более 10% своей доли и теперь занимают 52% продаж. При этом, по информации компании, объем реализованной отечественной техники вырос на 14,5% в сегменте седельных тягачей — до 24,9%, самосвалов — на 12,5%, до 28,2%. Лидером по продажам в марте текущего года стал бренд «КАМАЗ»(32%), который реализовал более 1580 единиц.

Основным стимулом роста спроса на грузовую технику бренда «КАМАЗ» стало расширение ассортимента компании. Кроме того, как отметили эксперты, в регионах России растет спрос на газомоторный транспорт, в том числе грузовой, и в этом направлении отечественному производителю есть, что предложить.

Ранее, 28 апреля, сообщалось, что Lada Vesta, Lada Granta, Kia Rio оказались самыми популярными автомобилями у россиян в январе – марте. Это следует из данных сервиса «СберАвто». При этом 93% продаж пришлось на подержанные авто, 7% — на новые. Медианный чек на покупку машины с пробегом составил 1 млн рублей, новой — 1,6 млн рублей.