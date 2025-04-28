Совет по развитию пивоваренной отрасли поможет отечественным производителям

Совет по пиву и безалкогольной продукции появился в России, он объединил всех ключевых игроков рынка. Его целью является избавиться от засилья иностранных компаний, которые лишь зарабатывают у нас, но не вкладываются в развитие. «Известия» рассказывают об устройстве совета.

«Катастрофически не хватает ни хмеля, ни пивоваренного ячменя. Этим надо заниматься. Ушли воротилы западные. Мы сами сможем справиться», — уверен глава комиссии по производству и обороту пивоваренной продукции «Опоры России» Алексей Небольсин.

Отмечается, что хмель везут не только из дружественных Китая, Сербии и Турции, но и из Нидерландов, Литвы, Латвии, как и солод. Практически весь ячмень — на иностранной базе. Есть проблема и с оборудованием, амортизационный износ — 85%. Раньше основным поставщиком была Германия. Из-за санкций обновить технику на 100% невозможно, не у всех наименований есть аналоги, поэтому отрасли нужно импортозамещение.

«Доходы, которые получались, они уходили в виде роялти за границу. Деньги в России не оставались», — пояснил пивовар, директор по развитию пивоваренного бизнеса Михаил Хлыновский.

Задачей номер один для совета является разработка общей стратегии для пивоваров, ведь эта отрасль играет мощную роль в экономике.

«Сегодня есть, условно говоря, большие холдинги, оставшиеся от транснационалов, и есть российские пивовары, которых достаточно много. Отрасль нужно регулировать, это 100%», — говорит руководитель организации участников пивобезалкогольного рынка Камаль Лебедев.

Совет по развитию пивоваренной отраслью задуман как раз для того, чтобы навести здесь порядок и помочь отечественным пивоварам.

«В настоящее время в сфере производства пивоваренной продукции отсутствует сбалансированная государственная политика, нет ни одного документа стратегического планирования, определяющего развитие отрасли, включая ее сырьевую базу, на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Многие годы российское пивоварение не было в фокусе внимания, и объединение отрасли просто необходимо», — отмечает председатель совета по развитию пивоваренной отрасли Таймураз Боллоев.

Ранее в этот день сообщалось, что председателем экспертно-консультационного совета по развитию пивоваренной отрасли стал президент компании «Балтика» Таймураз Боллоев. Помимо него туда также вошли генеральный директор «АБ Инбев Эфес» Николай Тюрников и председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.