В Португалии назвали редкое атмосферное явление причиной сбоя в энергосистеме
Причиной сбоя в работе электросетей Испании и Португалии стало редкое атмосферное явление. Об этом 28 апреля агентству Reuters сообщил португальский оператор электросетей Ren.
«Экстремальные колебания температуры во внутренних районах Испании вызвали проблемы в работе электросетей», — говорится в заявлении.
По данным компании, чтобы привести в норму работу электричества, может потребоваться несколько дней.
Кроме того, испанский оператор Red Electrica подчеркнул, что масштабный сбой в энергосистеме страны стал крупнейшим за всю ее историю.
О масштабном отключении электричества в Испании и Португалии стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что это повлияло на работу общественного транспорта, линий электропередачи и телефонной связи в некоторых частях Мадрида, Барселоны и Лиссабона. Представитель правительства уточнил, что Канарские и Балеарские острова Испании смогли избежать сбоя в электросетях.
Позже испанские и португальские СМИ сообщили, что специалисты уже начали работы по восстановлению электроснабжения. По данным портала Portugal Resident, отключения были вызваны «проблемой в европейской электросети, которая повлияла на национальную сеть».