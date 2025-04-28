Беглов доложил Путину о подготовке Санкт-Петербурга к празднованию 80-летия Победы
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным доложил о подготовке города к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе Кремля.
«Все 47 тыс. 160 ветеранов награждены юбилейной медалью. <...> Они довольны, тоже просили сказать слова благодарности», — отметил Беглов.
Он также подчеркнул, что 21 апреля все муниципальные советы Санкт-Петербурга приняли решение наделить статусом почетного жителя муниципального образования более 1 тыс. фронтовиков, а к 30 апреля все ветераны, труженики тыла, узники концлагерей и дети войны получат соответствующие городские и региональные выплаты.
По словам губернатора, в городе запланирована большая программа мероприятий, посвященных Дню Победы. Например, соответствующие выставки, театральные фестивали, тематические уроки в учебных заведениях, бесплатные показы фильмов режиссеров-фронтовиков в кинотеатрах.
С 6 по 10 мая в Санкт-Петербурге пройдет XXX съезд Международной ассоциации общественных организаций блокадников Ленинграда, рассказал Беглов.
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