В России отмечается День работника скорой медицинской помощи
В России отмечается День работника скорой медицинской помощи. В честь праздника в Москве запустили тематический поезд. Во время поездок на метро можно узнать о работе службы скорой помощи. Врачи и фельдшеры играют огромную роль в период проведения спецоперации, передает телеканал «Известия».
Городская станция Санкт-Петербурга регулярно направляет бригады в Мариуполь. Работа службы экстренной помощи выходит на новый уровень. Новые технологии помогают сократить время прибытия бригад. Более 85% вызовов скорой помощи выполняются в течение 20 минут.
В Петербурге машины скорой помощи отображаются на карте в телефоне. Сообщение со ссылкой приходит пациенту сразу после вызова. Кроме того, в 2030 году в стране создадут 99 современных приемных отделений.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.