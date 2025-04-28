Готовившего теракт в РФ гражданина Молдавии внесли в список террористов

Гражданина Молдавии Евгения Курдоглу, который готовил теракт на территории России, внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом 28 апреля говорится на сайте Росфинмониторинга.

Как сообщали в Федеральной службе безопасности (ФСБ), Евгения Курдоглу задержали 14 апреля. Он собирал и передавал сведения о местах дислокации военной техники и позициях противовоздушной обороны, объектах транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма.

В том числе он передавал фотографии и видеозаписи.

14 апреля после задержания он предоставил координаты тайника, из которого изъято самодельное взрывное устройство фугасного действия, состоящее из пластичного взрывчатого вещества Semtex10 массой 400 г, электродетонатор ЭДП и таймер, предназначавшиеся для подрыва водонасосной станции в Керчи.

Отмечалось, что он дал признательные показания и активно сотрудничает со следствием.