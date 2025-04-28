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Эксперт отметил позитивный настрой на перспективы хмелеводства в России

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Фото: TASS/Zuma
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У хмелеводства в России наблюдаются хорошие перспективы. Об этом 28 апреля «Известиям» сообщил директор по развитию бизнеса ООО «Магнум» Михаил Хлыновский.

«Государство поддерживает хмелеводов и в целом сельхозпроизводителей, поэтому у меня позитивный настрой на перспективы хмелеводства», — отметил он.

Он уточнил, что ранее основным регионом по выращиванию хмеля была Чувашия. При этом эксперт отметил, что чуваши не могут восполнять полную потребность, поэтому в настоящее время на рынке появляются другие российские регионы, в том числе Краснодарский край, Черноземье и Воронежская область.

По словам Хлыновского, после 2007 года около 10 лет наблюдалось снижение по производству пива, а в дальнейшем снова произошел прирост.

«В прошлом году мы (Россия. — Ред.) выросли на 10% по пиву. То есть, получается, вот сейчас у нас как бы ренессанс — возрождение», — уточнил Хлыновский.

Он уточнил, что новая технология по выращиванию хмеля была нацелена на гранулированную форму, которая раньше в стране практически не использовалась. По его словам, в частности, в России наблюдались только горько-ароматные сорта, в том числе на горькие были нацелены немецко-чешские производители.

«Прошел перекос, начали площади ароматного хмеля сокращаться. Горький хмель в России не очень хорошо растет, только сейчас мы немного адаптировались. Краснодарский край, там теплее, вегетационный период больше, там можно выращивать горький хмель», — объяснил Хлыновский.

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По инициативе компании «Балтика» в России появился экспертно-консультационный совет по развитию пивоваренной отрасли, сообщили 28 апреля в пресс-службе производителя. Уточнялось, что целью является формирование благоприятных условий для развития индустрии на территории страны.

Председателем совета стал президент компании «Балтика» Таймураз Боллоев, в состав также вошли генеральный директор «АБ Инбев Эфес» Николай Тюрников и председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.

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