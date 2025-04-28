Захарова обвинила киевский режим в терроре против граждан ДНР
Киевский режим считает территории Донецкой Народной Республики (ДНР) якобы своими, но при этом ведет себя с гражданским населением хуже, чем любая оккупационная администрация. Об этом 28 апреля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе доклада о зверствах киевского режима в городе Курахово.
«Киевский режим считает территории ДНР и других новых регионов России, заявляя об этом открыто, якобы своими, однако ведет себя с гражданским населением хуже, чем любая оккупационная администрация», — отметила она.
По ее словам, для киевского режима стало «обычной практикой» пытки и казнь мирных жителей, а также выбрасывание тел людей на окраинах городов и записывание произошедшего на видео.
Представитель МИДа обратила внимание, что на данный момент наблюдается «реинкарнация нацизма», который был повержен в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Она призвала продолжать работу для искоренения подобных преступлений в ДНР.
25 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина сохраняет вовлеченность в террористическую деятельность на территории России, ее руководство показывает свою сущность. Он отмечал, что российская сторона должна быть начеку и понимать суть преступлений киевского режима.