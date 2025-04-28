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Захарова обвинила киевский режим в терроре против граждан ДНР

Захарова: Киев считает новые регионы РФ своими, но действует хуже оккупантов
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Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov
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Киевский режим считает территории Донецкой Народной Республики (ДНР) якобы своими, но при этом ведет себя с гражданским населением хуже, чем любая оккупационная администрация. Об этом 28 апреля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе доклада о зверствах киевского режима в городе Курахово.

«Киевский режим считает территории ДНР и других новых регионов России, заявляя об этом открыто, якобы своими, однако ведет себя с гражданским населением хуже, чем любая оккупационная администрация», — отметила она.

По ее словам, для киевского режима стало «обычной практикой» пытки и казнь мирных жителей, а также выбрасывание тел людей на окраинах городов и записывание произошедшего на видео.

Представитель МИДа обратила внимание, что на данный момент наблюдается «реинкарнация нацизма», который был повержен в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Она призвала продолжать работу для искоренения подобных преступлений в ДНР.

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25 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина сохраняет вовлеченность в террористическую деятельность на территории России, ее руководство показывает свою сущность. Он отмечал, что российская сторона должна быть начеку и понимать суть преступлений киевского режима.

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