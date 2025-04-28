Пожар в центре Москвы локализировали
В центре Москвы на улице Покровка локализировали пожар, который произошел в двухэтажном административном здании. Об этом 28 апреля проинформировали в МЧС России.
«Пожар локализован», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что для устранения пожара на месте работают порядка 60 человек, также было задействовано 12 единиц техники.
О возгорании в здании на Покровке стало известно ранее в этот же день. Пожар произошел на втором этаже. Согласно предварительным данным, пострадавших не было.