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Десятки тысяч цветов высадили в Петербурге на прошлой неделе

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На территории Санкт-Петербурга на прошлой неделе высадили 80 тыс. цветов. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на городской комитет по благоустройству.

«Садовники стараются успеть привести в порядок территории перед праздниками, чтобы жители могли с комфортом проводить свободное время в парках и скверах», — объяснили в ведомстве.

Так, в городе на Неве за неделю высадили около 80 тыс. цветов, более 1 тыс. деревьев и 11 тыс. кустарников. Помимо масштабных озеленительных работы, прошли и работы по благоустройству. Коммунальщики отремонтировали 14 тыс. кв. м газонов, промыли 2,7 тыс. скамеек и диванов и покрасили порядка 1,3 тыс. из них.

Месячник по благоустройству в Санкт-Петербурге подходит к концу. Сотрудники садово-парковых предприятий уже начали украшать видовые места виолой, в частности, георгиевская лента из растений появилась в парке городов-героев.

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