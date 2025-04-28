Захарова обвинила Запад в принижении роли СССР в победе во Второй мировой войне
Страны Запада внедряют образовательные кампании, нацеленные на переписывание истории и отрицание решающего вклада России в победу во Второй мировой войне. Об этом 28 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на научно-практической конференции «Преступная сущность фашизма — прошлое и настоящее».
«На Западе ведутся так называемые образовательные информационные кампании, которые отрицают решающий вклад нашей страны в Великую Победу. Фактически там, начиная с сопредельных с Псковом Латвии и Эстонии, выстраивается то, что мы называем «коричневым Евросоюзом», — приводит ее слова ТАСС.
Она подчеркнула, что таким образом Запад пытается легитимизировать неонацизм, который был первопричиной конфликта на Украине. Захарова добавила, что Россия считает приоритетной задачей сохранение исторической правды и недопущение переписывания истории.
8 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на Западе наблюдаются попытки принизить роль СССР в победе во Второй мировой войне и оправдываются преступления нацистов.