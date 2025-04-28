В Венгрии исключили сокращение экономических связей с Китаем из-за давления США

Венгрия не будет сокращать торгово-экономические связи с Китаем на фоне давления США. Об этом 28 апреля сообщил министр экономики страны Мартон Надь.

По его словам, Будапешт также считает, что Вашингтон уступает Пекину по инвестиционному потенциалу.

«Мы не видим инвестиционного потенциала США, который был бы на уровне с Китаем», — цитирует министра агентство Bloomberg.

Кроме того, Надь назвал позицию Венгрии очень прагматичной.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 9 апреля заявил, что Будапешт считает, что Европа должна сесть за стол переговоров с США по вопросу торговых пошлин. По его мнению, введение ответных пошлин нанесет еще больший ущерб европейской экономике и жителям блока, поскольку подобный шаг лишь подстегнет рост цен.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.