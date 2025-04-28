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Востоковед оценил вероятность военного конфликта между Китаем и Тайванем

Востоковед Котков: КНР не станет атаковать Тайвань при угрозе вмешательства США
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Фото: Global Look Press/Cfoto
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Китай (КНР) может попытаться взять Тайвань под контроль военным путем, но только в том случае, если США не смогут вмешаться в этот конфликт. Такое мнение востоковед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков высказал в понедельник, 28 апреля.

«Китай будет брать Тайвань военным путем, но только тогда, когда союзники Тайваня, то есть США и их сателлиты по тем или иным причинам не смогут оказать Тайваню помощь», — сказал эксперт в беседе с Lenta.Ru.

По словам Коткова, Китаю необходимо подгадать момент, в который ни одна из больших держав не сможет вмешаться в этот конфликт.

Он допустил, что США могли бы сдать Тайвань в обмен на большие уступки со стороны Китая, но такое вряд ли возможно. По мнению востоковеда, Китай на сегодняшний момент не готов к военному противостоянию с Соединенными Штатами.

«Китай будет всячески уклоняться от открытого военного конфликта с США, если те, конечно, его каким-то образом не спровоцируют», — заключил эксперт.

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Ранее постпред КНР в ООН в Женеве Чэнь Сюй заявил, что Госдеп США усилил поддержку политических амбиций Тайваня, передает RT. Поводом для заявления стало удаление фразы с сайта ведомства о том, что США не поддерживает независимость Тайваня.

24 апреля газета Taipei Times сообщила, что США могут предоставить военно-морским силам Тайваня беспилотные летательные аппараты (БПЛА) JUMP 20 для укрепления возможностей разведки на средней и дальней дистанции, а также для поддержки разработки разведывательного БПЛА нового поколения, передает НСН.

До этого, 5 апреля, власти Тайваня сообщили о приближении к острову 12 самолетов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). При этом уточнялось, что девять летательных аппаратов пересекли срединную линию и вошли в юго-западную и восточную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня.

Ранее, 3 апреля, сообщалось, что представители вооруженных сил (ВС) США и Китая несколько раз провели переговоры в Шанхае и обсудили вопрос сокращения небезопасных действий китайских военных кораблей и самолетов.

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