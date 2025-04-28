В Забайкалье в разгар пожаров уволился глава департамента пожарной безопасности
В Забайкальском крае в разгар пожаров уволился глава департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Ринат Хисматулин. Об этом 28 апреля сообщается на сайте регионального департамента.
«Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал распоряжение об освобождении от занимаемой должности руководителя департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности с государственной службы по собственной инициативе Рината Хисматулина», — указано в сообщении.
Уточняется, что временно исполняющим обязанности главы департамента будет заместитель Хисматулина, начальник отдела по пожарной безопасности Андрей Ковальчук, добавила «Газета.Ru».
Ранее, 7 апреля, Осипов сообщил, что в регионе введен режим ЧС в связи с лесными пожарами. По его словам, почти все возгорания в лесных массивах Забайкалья с начала года произошли по вине человека. Губернатор подчеркнул, что ситуация остается напряженной, и призвал беречь леса края.
25 апреля сообщалось, что в Забайкальском крае с начала природных пожаров сотрудники МЧС защитили 30 населенных пунктов от перехода огня. Отмечалось, что специалисты смогли ликвидировать пламя на 52 га и остановить его распространение в поселке Жирекен.