Трамп заявил об отсутствии свободной прессы в CША
Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране отсутствует свободная и честная пресса. Об этом 28 апреля глава государства написал в социальной сети Truth Social.
«У нас больше нет свободной и честной прессы в этой стране. У нас есть пресса, которая пишет плохие новости и подтасовывает результаты опросов», — говорится в публикации.
Кроме того, глава Белого дома подчеркнул, что современные СМИ в США скомпрометированы и коррумпированы.
Ранее, 26 апреля, газета The New York Times (NYT) выяснила, что рейтинг одобрения президента составляет всего 42%. При этом 54% респондентов заявили, что Трамп «превышает свои полномочия». По мнению избирателей, президент не понимает проблемы их повседневной жизни.
14 апреля на пресс-конференцию с президентом Трампом не допустили в Белый дом репортера агентства Associated Press (AP). При этом администрации американского лидера было запрещено наказывать журналистов AP.