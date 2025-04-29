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Порядка 700 мероприятий пройдет в кинопарке «Москино» к 80-летию Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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«Москино» подготовил почти 700 мероприятий к 80-летию Победы. С 1 по 11 мая на площадках кинопарка организуют выставки и кинопоказы, концерты, мастер-классы и интерактивы, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Самая насыщенная программа запланирована на 9 мая. В этот день пройдет сразу несколько исторических реконструкций. Одна из главных воспроизведет Парад Победы 1945 года: в сопровождении оркестра по территории промаршируют пешие отряды, проедет боевая техника. Творческие коллективы выступят с композициями, которые звучали на фронте и по всей стране», — отметила вийе-мэр.

Основная часть мероприятий намечена на праздничные дни с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Так, 1 мая на натурной площадке «Рубежи обороны» состоится премьера постановки режиссера Игоря Угольникова «Победа! Знамя над Рейхстагом!». Во время представления прозвучат такие песни, как «Священная война», «И все-таки мы победили», «Валенки».

С 1 по 11 мая в кинопарке будет работать масштабная экспозиция с образцами боевой техники времен Великой Отечественной. Среди них — пусковая установка БМ-13 «Катюша», советский легкий бронеавтомобиль БА-20, танк Т-34-85 и 107-миллиметровый миномет.

В декорациях «Ступени Рейхстага» можно будет посмотреть фильмы «Они сражались за Родину», «Летят журавли» и «Повесть о настоящем человеке».

Детям предложат пройти квест, во время которого они станут почтальонами: доставят письма-треугольники адресатам на разных площадках и сообщат всем на своем пути о победе над фашистами. А на мастер-классах ребята сделают стилизованные открытки и магнитики с символикой 9 Мая.

В программе и военно-спортивная игра. Команды пройдут четыре этапа и посоревнуются в скорости, меткости и выносливости. Все задания будут выполняться под присмотром инструкторов.

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