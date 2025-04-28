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Собянин рассказал об обновлении автопарка скорой помощи

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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К 1 мая на дежурство на Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова заступят первые 80 инновационных автомобилей, собранных преимущественно из российских комплектующих. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, машина разработала на базе «Газели NN» Горьковским автозаводом совместно с экспертами Московской скорой. В салоне все продумано с учетом потребностей медиков и пациентов: пространство стало более просторным (врач и фельдшер могут стоять в полный рост).

«Носилки получили увеличенную амплитуду движения, а поворотно-складные кресла и продуманная система креплений обеспечивают доступ к пациенту с любой стороны», — уточнил Собянин.

Рейлинговая система позволяет надежно фиксировать оборудование и легко его снимать. Освещение в машине улучшено, количество мест хранения увеличено. В автомобиле установлена система, которая передает данные с дефибриллятора-монитора в Центр критических состояний. Врачи-консультанты дистанционно оценивают состояние пациента и дают рекомендации выездной бригаде.

Мэр добавил, что в Москве продолжится развитие системы скорой помощи и поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником.

В честь Дня работника скорой медицинской помощи в столичном метро запустили уникальный тематический поезд.

«Московская служба скорой помощи традиционно лидирует среди мировых скорых по скорости и качеству оказания экстренной медицинской помощи. Ежедневно на линию выходят более тысячи машин, которые ездят по 12 тысячам адресов, чтобы в течение года оказать помощь более 4 миллионам жителям столицы и гостям нашего города. Диспетчерский центр Московской скорой помощи признан лучшим среди мегаполисов мира. Средняя скорость ответа на звонок 3-4 секунды. Но, конечно же, не оборудование, не отлаженные системы, а профессионалы – это самое главное. Сегодняшний тематический поезд – это дань уважения их ежедневному труду. Врачи, фельдшеры, водители, диспетчеры – это профессионалы и истинные патриоты своего дела», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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