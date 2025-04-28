Путин встретился со спикером Госдумы в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин встретился с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным в Санкт-Петербурге. Об этом 28 апреля сообщается на сайте Кремля.

«Вы правильно говорите, когда речь идет о парламенте, надо развивать разные формы работы, потому что парламентская демократия на месте не стоит. Вот у нас сегодня 119 лет практически с первого заседания еще от царской Государственной думы, которая собиралась <...> в 1906 году, да, но вот если проследить развитие парламентской демократии уже в современной России, с 1993 года, очень многое изменилось», — рассказал Володин.

Он также поблагодарил президента РФ за инициативу по разработке нового подхода к распределению итогов после выборной кампании, при котором партия-победитель не «забирает себе всё», а распределяет возможности поровну, обладая большинством в Думе. Как отметил Володин, сейчас у каждой из пяти думских фракций есть право голоса, влияния, оппонирования и выступления на заседаниях.

«Это, конечно, добавляет качество принимаемых решений и повышает эффективность», — заключил председатель Госдумы.

В тот же день Путин назвал главным залогом прочности страны самостоятельный выбор граждан. По его словам, политическая, общественная и правовая системы РФ работают эффективно и доказывают свою состоятельность в сложных условиях.