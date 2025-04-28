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Матвиенко прокомментировала объявление Путина о перемирии в дни 80-летия Победы

Матвиенко: согласие Украины на перемирие не гарантирует его соблюдение
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Фото: пресс-служба Совета Федерации
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Если власти Украины согласятся на предложенное Россией перемирие, это не значит, что они будут его соблюдать. Об этом 28 апреля сообщила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко журналисту Павлу Зарубину.

«От украинской стороны можно ожидать всего чего угодно. Даже если они формально согласятся, это не означает, что они будут соблюдать это перемирие», — сказала она.

По словам спикера Совфеда, это перемирие показывает желание российской стороны добиться устойчивого мира, а также готовность к переговорам с Украиной.

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В этот же день президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Кроме того, в Кремле уточнили, что украинской стороне необходимо последовать этому же примеру.

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