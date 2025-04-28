Мантуров указал на важность развития индустриального партнерства с Центральной Азией

Развитие индустриального партнерства со странами Центральной Азии является одним из приоритетов для России. Об этом 28 апреля сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пленарной сессии на международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте.

«Для России развитие индустриального партнерства со странами региона является одним из безусловных приоритетов. Мы планомерно переходим от простых экспортно-импортных операций к глубокой технологической кооперации», — заявил Мантуров.

По его словам, на сегодняшний день уже идет реализация ряда двусторонних стратегических документов и программ, которые нацелены на расширение сотрудничества по всем ключевым отраслям экономики со странами региона.

Мантуров отметил, что российские предприятия широко представлены в Центральной Азии, а инвестиции России в экономику стран региона в 2024 году превысили 760 млрд рублей. Доля российских компаний в общем количестве иностранных компаний в Узбекистане составляет около 20%, в Киргизии — более 30%, в Казахстане — свыше 40%.

«Это позволяет увеличивать портфель совместных проектов в сельхозмашиностроении, фармацевтике, автопроме, химической промышленности, металлургии и многих других отраслях», — сообщил первый вице-премьер.

15 апреля Мантуров заявил, что Россия готова предложить Индонезии атомные электростанции (АЭС) большой мощности и малые модульные реакторы, что позволило бы двум странам развивать совместные проекты.

Кроме того, по словам вице-премьера, Россия видит перспективы сотрудничества с Индонезией по проектам строительства объектов генерации с использованием возобновляемых источников энергии.