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В Госдуме заявили о важности вопроса Крыма при переговорах с Украиной

Чепа: признание Крыма российским — важный, но вынужденный шаг со стороны Украины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Признание Крыма частью России станет позитивным, хотя и вынужденным шагом со стороны Украины. Об этом депутат Госдумы Алексей Чепа заявил в понедельник, 28 апреля. Без этого вести переговоры о мирном соглашении практически невозможно, подчеркнул он.

«Мы помним, что еще несколько дней назад слышали крайне резкие заявления президента Украины Владимира Зеленского о принадлежности Крыма. Теперь, под давлением президента США Дональда Трампа, он постепенно меняет свою позицию. Это понятно. Без решения вопроса Крыма будет крайне непросто вести переговоры о мирном соглашении», — сказал политик в разговоре с Lenta.Ru.

Парламентарий назвал признание Крыма российским важным шагом. При этом он уточнил, что затем необходимо будет обсудить вопросы безопасности граждан, проживающих на этой территории.

«Для меня, как и для большинства россиян, неважно, признает Зеленский Крым или нет. Но это существенный этап переговорного процесса. И дальше шаг за шагом Украина вынуждена будет принимать условия, которые гарантируют безопасность гражданам этих территорий, а также безопасность в Европе в целом», — заключил Чепа.

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Накануне Трамп высказал мнение, что Зеленский готов отказаться от своих притязаний на Крым, передает RT. Он напомнил, что Крым стал российским 12 лет назад, при 44-м президенте США Бараке Обаме, сообщает 360.ru.

Американский лидер также уточнил, что Зеленский на встрече в Риме пытался добиться дополнительных поставок оружия, подчеркнув, что такие запросы со стороны Киева звучат на протяжении трех лет. Прежде чем принять решение по поставкам, американский лидер хочет посмотреть на действия России.

При этом он отметил, что во время встречи в Ватикане Зеленский вел себя спокойно, сообщается на сайте kp.ru.

Трамп 25 апреля заявил, что у Зеленского есть понимание, что Крым останется в составе России. Также, по словам американского лидера, Украина вряд ли когда-нибудь вступит в НАТО, а «стремление Украины в альянс и привело к началу конфликта на Украине».

По словам Трампа, заявление Зеленского, сделанное 23 апреля, про отказ признать Крым территорией РФ мешает мирному урегулированию конфликта.

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