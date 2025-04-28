Реклама
Прямой эфир
Политика
Лавров заявил о недоговороспособности Киева в переговорах по Украине
Общество
В России началась трехдневная рабочая неделя
Мир
Кандидат в президенты Румынии предложил остановить ввоз агропродукции с Украины
Мир
Путин поблагодарил бойцов КНДР за участие в разгроме ВСУ в Курской области
Спорт
Жулину запретили ехать в Пекин на отбор к Олимпиаде-2026 вместе с фигуристами
Общество
Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края за сбор данных для ГУР Украины
Армия
Российские военные освободили Каменку в Харьковской области
Спорт
Россиянка Александрова вышла в четвертый круг теннисного турнира WTA в Мадриде
Мир
Трамп заявил об отсутствии свободной прессы в CША
Общество
Мишустин призвал повысить долю отечественных жизненно важных лекарств до 90%
Общество
Число госпитализированных после ДТП с автобусом под Владимиром увеличилось до 17
Мир
Раненных при ударе по порту Йемена российских моряков перевезли на лечение в Сану
Мир
В Республике Конго заявили о желании вступить в БРИКС
Политика
Песков заявил о многих совпадениях в позициях РФ и США по урегулированию на Украине
Армия
Экипажи Су-25 поразили живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки «Юг»
Мир
Путин заявил о росте числа сторонников России в мире
Общество
В РФ подготовили план по выявлению трудоспособных неработающих россиян

Глава Минтруда указал на необходимость адресной поддержки студентов

Котяков: нужна адресная поддержка студентов в процессе обучения и после него
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В России нужна адресная поддержка студентов в процессе обучения в вузах и после него, чтобы они работали по профессии. Об этом 28 апреля рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, отвечая на вопрос «Известий» о проблеме кадров в сферах образования и здравоохранения.

«Сегодня процент трудоустройства по специальности достаточно низкий, и нам есть над чем работать», — пояснил он.

По словам главы Минтруда, в России сформирован прогноз кадровой потребности до 2030 года. С 2025-го, добавил Котяков, ведомство перейдет на семилетнее прогнозирование. Кроме того, специалисты создали методику перевода показателей кадрового прогноза в контрольные цифры приема. Всё это позволяет четко прогнозировать плановые значения поступающих в вузы под ту потребность, которую формирует рынок, подчеркнул он.

«Мы сегодня видим, что есть ряд проблем в отраслях с точки зрения отсева ребят на этапах их обучения — здесь нужна всесторонняя поддержка со стороны как учебного заведения и субъектов РФ, так и отраслевых ведомств. <...> Нам нужна адресная поддержка в процессе обучения и после завершения обучения с тем, чтобы они (студенты. — Ред.) устраивались по специальности», — отметил министр.

Он заключил, что этот формат — формат отношений государства и гражданина, в котором обе стороны должны выполнять принятые на себя обязательства.

Поучите — распишитесь: в РФ появится госрейтинг вузов и колледжей по зарплатам выпускников
Первый опубликуют уже в июне — оценивать будут востребованность студентов на рынке труда

В январе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Министерство труда и социальной защиты энергичнее решать вопрос с дефицитом работников. Она также указала, что ведомство много работало над наведением порядка с социальными выплатами, улучшением доступности и удобства для граждан.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025