Глава Минтруда указал на необходимость адресной поддержки студентов

В России нужна адресная поддержка студентов в процессе обучения в вузах и после него, чтобы они работали по профессии. Об этом 28 апреля рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, отвечая на вопрос «Известий» о проблеме кадров в сферах образования и здравоохранения.

«Сегодня процент трудоустройства по специальности достаточно низкий, и нам есть над чем работать», — пояснил он.

По словам главы Минтруда, в России сформирован прогноз кадровой потребности до 2030 года. С 2025-го, добавил Котяков, ведомство перейдет на семилетнее прогнозирование. Кроме того, специалисты создали методику перевода показателей кадрового прогноза в контрольные цифры приема. Всё это позволяет четко прогнозировать плановые значения поступающих в вузы под ту потребность, которую формирует рынок, подчеркнул он.

«Мы сегодня видим, что есть ряд проблем в отраслях с точки зрения отсева ребят на этапах их обучения — здесь нужна всесторонняя поддержка со стороны как учебного заведения и субъектов РФ, так и отраслевых ведомств. <...> Нам нужна адресная поддержка в процессе обучения и после завершения обучения с тем, чтобы они (студенты. — Ред.) устраивались по специальности», — отметил министр.

Он заключил, что этот формат — формат отношений государства и гражданина, в котором обе стороны должны выполнять принятые на себя обязательства.

В январе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Министерство труда и социальной защиты энергичнее решать вопрос с дефицитом работников. Она также указала, что ведомство много работало над наведением порядка с социальными выплатами, улучшением доступности и удобства для граждан.