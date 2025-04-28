Правкомиссия одобрила введение уголовной ответственности для дропперов

Статью 187 Уголовного кодекса РФ о неправомерном обороте средств платежей дополнят новыми составами преступлений. Такие поправки 28 апреля одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили источники «Известий» 28 апреля в правительстве. Документ есть в распоряжении редакции.

Председатель правления ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев, уточнил, что предлагается установить уголовную ответственность для «дропперов» — лиц, которые передают за вознаграждение свои платежные карты и иные электронные средства платежа другим лицам для осуществления операций.

«Так, преступным деянием будет признаваться как передача самого электронного средства платежа (или доступа к нему), так и осуществление неправомерных операций по указанию или в интересах другого лица», — отметил он.

Владимир Груздев добавил, что также предлагается установить уголовную ответственность для лиц, неправомерно использующих чужие электронные средства платежа. Преступными будут признаваться как действия по осуществлению неправомерных операций, так и приобретение таких электронных средств платежа в целях проведения переводов.

«Корыстные посреднические действия по получению доступа к средствам платежа в целях их последующей передачи третьим лицам также формируют состав уголовного преступления. Кроме того, устанавливается освобождение от уголовной ответственности для лиц, которые впервые совершили преступление, предоставив доступ к своим платежным средствам», — пояснил председатель правления АЮР.

По его словам, для освобождения человеку следует активно участвовать в расследовании и добровольно предоставить информацию о тех, кому он передал доступ к своим платежным средствам.

Согласно предлагаемым изменениям, дропперам и их посредникам за мошеннические действия будет светить срок до шести лет со штрафом от 300 тыс. до 1 млн рублей.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на защиту граждан от телефонных и интернет-мошенников. В частности, теперь банки обязаны распространять меры по борьбе с мошенничеством не только на онлайн-переводы, но и на операции через банкоматы.

Также он поручил правительству РФ совместно с Госдумой ускорить принятие законов о запрете заключения банковских договоров с несовершеннолетними без согласия опекунов. До этого, 5 марта, Путин заявил, что телефонное и интернет-мошенничество в России приобрело недопустимые размеры.