В ВСУ указали на начало самого мрачного момента конфликта для Украины
Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) указали на «мрачные будни» в ходе конфликта на фоне продолжающихся переговоров об урегулировании. Об этом сообщил журнал The Economist.
«Самый мрачный момент этого <конфликта> — сейчас», — рассказал 26 апреля изданию украинский разведчик.
По словам военнослужащих ВСУ, в последний месяц активность боевых действий резко возросла. Из-за численного превосходства Российской армии украинские войска «медленно теряют позиции», передает The Economist слова офицера ВСУ.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 26 апреля сообщил, что начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских неонацистов.
Тогда же президент России поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений Российской армии, принимавших участие в разгроме ВСУ в Курской области. Он отметил, что понесенные противником огромные потери отразятся на всей линии соприкосновения.