Путин заявил о росте числа сторонников России в мире

Число единомышленников России растет, причем в разных странах и на разных континентах. Об этом 28 апреля заявил президент РФ Владимир Путин на совете законодателей.

«Необходимое внимание, как и прежде, следует уделить и парламентской дипломатии, разъяснять и твердо отстаивать нашу позицию, защищать правду, укреплять контакты по линии ЕврАзЭС, ОДКБ, БРИКС и ШОС со всеми нашими друзьями и единомышленниками, а их число растет, причем в разных странах и на разных континентах», — подчеркнул президент.

Путин отметил, что Россия не отказывается от контактов с парламентариями США и Европы.

«Не хотят — это их дело, но мы к этому всегда готовы», — подчеркнул Путин. Он добавил, что РФ открыта для взаимовыгодного сотрудничества, поддерживает интеграционные процессы на принципах уважения к суверенитету друг друга.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 23 апреля отметил, что Путин и его американский коллега Дональд Трамп сходятся во мнении, что отказ от диалога является абсурдом. Песков добавил, что Путин уважает Трампа и считает его сильным политическим деятелем и сильной личностью. Он заявил, что сейчас ведется подготовительная работа для будущей встречи президентов России и США.

Ранее, 22 апреля, Путин заявил, что на Западе существуют силы, которые стремятся к восстановлению отношений с РФ. Он отметил, что их объединяет с РФ стремление в к возрождению духовных начал.