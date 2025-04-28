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Путин назвал стоящие перед РФ вызовы стимулом для развития страны

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Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
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Текущие вызовы, стоящие перед Россией, являются не препятствием, а стимулом более динамично решать задачи долгосрочного развития страны. Об этом 28 апреля заявил президент России Владимир Путин на Совете законодателей.

Глава государства поздравил российских депутатов с прошедшим днем парламентаризма и отметил, что эта значимая дата отражает преемственность, непрерывность развития российской государственности.

«Вызовы, с которыми мы сталкиваемся, не повод откладывать, а, наоборот, стимул более динамично решать задачи долгосрочного развития страны, и потому столь важно, что вы интенсивно работаете по всем значимым направлениям, именно по всем», — заявил он.

Российский лидер обратил внимание на то, что за 2024 год было принято порядка 200 социально значимых законов. Также сенаторы Совета Федерации и депутаты Государственной думы и региональных парламентов активно участвуют в разработке документов долгосрочного планирования, таких как стратегия пространственного развития России.

Что касается обновленных национальных проектов, президент поручил взять каждый из них под парламентский контроль для беспристрастной оценки прогресса преобразований. Он также отметил, что отчеты должны основываться не на количестве потраченных средств, а на результатах, касающихся повышения уровня жизни граждан России.

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9 января Путин заявил, что результаты национальных проектов будут оцениваться не «по бумагам», а по улучшению качества жизни жителей страны.

До этого, 5 декабря, российский лидер сообщил, что наиболее заметные результаты национальных проектов, по мнению россиян, достигнуты в дошкольном образовании, состоянии дорог и удобстве получения госуслуг. Он отметил, что было выявлено и отстающее направление. Например, уровень медицинской помощи в стране и доступность жилья. Российский лидер подчеркнул, что эти вопросы требуют особой бдительности.

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