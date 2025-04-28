В МЧС сообщили о разминировании 122 населенных пунктов в Курской области
Пиротехники МЧС России продолжают работу по разминированию приграничных территорий Курской области. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.
«C августа прошлого года пиротехники МЧС России обнаружили и уничтожили более 2,7 тыс. боеприпасов на свыше 40 га. В зону сплошного разминирования вошли 122 освобожденных населенных пункта», — уточняется в Telegram-канале министерства.
В ведомстве сообщили, что специалисты обследуют жилые дома, хозпостройки, огороды и лесополосы. Чаще всего саперам приходится обезвреживать FPV-дроны, беспилотники-камикадзе, боевые части ракет и суббоеприпасы.
«Боеприпасов очень много, в одном жилом доме можно обнаружить сотни различных опасных находок. Часто в подвалах находим скрытые растяжки, в огородах — минные поля. Все боеприпасы производства стран НАТО», — рассказал командир сводного пиротехнического отряда МЧС России с позывным Пилат.
Российские саперы 11 апреля сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова минируют территории с использованием дронов после работы российских саперов. По словам военнослужащих, боевики киевского режима закладывают взрывчатку не только во входные двери, но и в игрушки, а также мебель, рассчитывая на гибель мирных жителей.