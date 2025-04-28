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В Госдуме раскрыли главные минусы нелегальной занятости для работников

Депутат ГД Нилов раскрыл основные минусы нелегальной занятости для работников
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подчеркнул в понедельник, 28 апреля, важность борьбы с нелегальной занятостью.

Таким образом парламентарий прокомментировал информацию о том, что правительство России разработало план противодействия нелегальной занятости на период 2025—2027 годов, включающий в себя анализ неработающего населения и вовлечение его на рынок труда, передает НСН.

«Этим занимаются и в регионах, и в правительстве, и в парламенте давно. Это проблема не только нашей страны. Международная организация труда регулярно делает обзоры, обращает внимание на эту проблему. Нелегальная занятость в России есть», — пояснил депутат в беседе с RT.

Нилов подчеркнул, что нелегальная занятость является проблемой и для самих работников.

«Они хотели бы официально получать: это же будущая пенсия, это социальное страхование. Не дай бог травма на производстве — он работает неофициально, никто никакую страховку не выплатит. Пенсия не формируется... Одни проблемы для работника», — добавил Нилов.

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План правительства уже согласован со всеми заинтересованными ведомствами и одобрен Российской трехсторонней комиссией. Инициатива будет включать в себя 18 мер на федеральном и региональном уровнях, среди которых числится профилактика нарушений трудового законодательства, в частности борьба с подменой трудовых отношений гражданско-правовыми и сбор новой информации о рынке труда, сообщает 360.ru.

Кроме того, специалистами будет проведен анализ численности трудоспособных граждан, которые не являются официально трудоустроенными, пишет Life.Ru. Также Министерством труда России совместно с подведомственными организациями планируется формирование комплекса мероприятий, направленных на привлечение потенциальных рабочих на рынок труда.

Директор по взаимодействию с госорганами в компании «Нетология» и руководитель GR-направления Ассоциации инноваций в образовании РАЦИО Валентина Куренкова 27 апреля отметила, что увольнение после 40 лет может стать сильным ударом по кошельку и самооценке, однако карьера на этом не заканчивается, потому что сотрудники такого возраста зачастую являются опытными и более востребованными среди работодателей.

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