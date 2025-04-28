FT сообщила о возможном подписании ресурсной сделки США и Украины на этой неделе
Вашингтон и Киев могут подписать рамочное соглашение, касающееся минеральных ресурсов и энергетических активов Украины, на этой неделе. Об этом 28 апреля сообщает газета Financial Times (FT).
По данным издания, Киев добился от администрации президента США Дональда Трампа значительной уступки в виде отказа от учета прошлой военной помощи.
Указывается, что заключаемое рамочное соглашение распространяется на все полезные ископаемые, включая нефть и газ, а также на основные энергетические активы на всей территории Украины.
Как пишет FT, Трамп рассматривал так называемую сделку по добыче полезных ископаемых для совместной разработки редкоземельных металлов и других природных ресурсов Украины как способ возместить миллиарды долларов военной помощи, отправленной Киеву при администрации Джо Байдена. Кроме того, американский лидер надеялся оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот начал более масштабные мирные переговоры.
В воскресенье премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что провел «важную встречу» с главой минфина США Бессентом, чтобы обсудить окончательные детали соглашения.
«Юридические команды работают над документом. Мы добились значительного прогресса», — отметил Шмыгаль.
Ранее, 27 апреля, советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что Трамп решительно настроен на заключение сделки с Украиной по полезным ископаемым. По его словам, переговорщики ведут плотную работу для заключения соглашения.
18 апреля Киев и Вашингтон подписали меморандум по ресурсной сделке. Министр экономики Украины Юлия Свириденко добавила, что следующий шаг — разработка окончательного содержания договора и его заключение.
11 апреля сообщалось, что новый проект ресурсной сделки между Киевом и Вашингтоном не содержит положений о гарантиях безопасности Украины, несмотря на требования киевского режима. Помимо этого, проект договора также ужесточает уже выдвинутые до этого условия.