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NYT узнала об игнорировании пилотом Black Hawk указаний перед авиакатастрофой

NYT: пилот столкнувшегося с самолетом Black Hawk проигнорировал слова диспетчера
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Фото: Global Look Press/Spencer Colby/Keystone Press Agency
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Пилот военного вертолета Black Hawk, который столкнулся с пассажирским самолетом American Airlines, перед катастрофой проигнорировал предупреждения о снижении высоты и повороте. Об этом 28 апреля сообщила газета The News York Times (NYT).

«В последние секунды перед крушением его (вертолета. — Ред.) пилот не выполнил указание второго пилота, армейского летного инструктора, изменить курс», — говорится в материале.

Отмечается, что радиосвязь в том числе вышла из строя, в результате чего некоторые инструкции диспетчера обрывались при нажатии экипажем на микрофон связи. По данным NYT, пилоты могли не услышать важную информацию.

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Самолет American Airlines и вертолет Black Hawk столкнулись в ночь на 30 января рядом с Национальным аэропортом имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, после аварии они упали в реку Потомак. На борту гражданского авиасудна находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, на вертолете — трое военных. Президент США Дональд Трамп сообщил об отсутствии выживших в авиакатастрофе.

1 февраля стало известно об извлечении тел трех членов экипажа военного вертолета. Среди военнослужащих на борту Black Hawk находились сержант Райан Остин О'Хара, старшина Эндрю Лойд Ивс и капитан Ребекка Лобах. Спасатели нашли и извлекли останки тел всех погибших в авиакатастрофе 5 февраля при извлечении хвостовой и носовой частей самолета со дна реки Потомак. Всех 67 жертв удалось опознать.

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