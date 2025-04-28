Посол РФ в Китае Моргулов встретился с путешественником Федором Конюховым

Посол РФ в Китайской Народной Республике (КНР) Игорь Моргулов 28 апреля встретился с российским путешественником Федором Конюховым, эвакуированным во время одиночной морской экспедиции от Южной Америки до Австралии. Об этом сообщили в пресс-службе посольства.

Там отметили, что в этот день Конюхов посетил дипломатическую миссию и выступил в Российском культурном центре перед учениками школы при посольстве.

«Россиянин, в числе достижений которого четыре кругосветных плавания и восхождения на высочайшие горные вершины каждого континента, рассказал о своей недавней экспедиции, продлившейся 115 дней», — указано в Telegram-канале диппредставительства.

Уточняется, что решить визовый вопрос пребывания Конюхова на территории КНР и оказать ему необходимую помощь удалось в сжатые сроки при содействии сотрудников посольства и генконсульства РФ в Шэньяне. Во вторник, 29 апреля, путешественник планирует вернуться в Россию.

Конюхов стал первым в истории, кто смог пересечь Южную Атлантику на весельной лодке. 15 марта сообщалось, что путешественник провел в Южном океане 100 дней, преодолев около половины маршрута от Южной Америки до Австралии на весельной лодке «Акрос».

Плавание было рассчитано примерно на 200 дней, но на 114-е сутки Конюхов завершил переход через два океана из-за многочисленных поломок систем управления и жизнеобеспечения судна. На следующий день он посреди Индийского океана поднялся на борт сухогруза, который следовал в Китай. 24 апреля Конюхов прибыл в даляньский визовый центр, где его встретили представители русской диаспоры.