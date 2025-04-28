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Полковник запаса заявил о планах Эстонии модернизировать армию

Полковник запаса Рейманн: Эстония модернизирует и укрепит армию
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Kristjan Teedema
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Эстонии необходимо модернизировать армию страны, поскольку Таллин не способен конкурировать с Москвой в сфере технической оснащенности. Об этом 28 апреля сообщил полковник запаса сил обороны Эстонии Стен Рейманн.

«К сожалению, техническая компетентность офицеров в Эстонии слишком низка, чтобы участвовать в технической гонке с Россией. Это то, что определенно нужно улучшить в военном училище», — цитирует его издание ERR.

По его словам, Эстонии необходимо наладить производство крылатых ракет, чтобы иметь больше средств воздействия на поле боя. Однако полковник отметил, что на текущий момент Таллину это доступно только в рамках сотрудничества с другими странами.

Рейманн подчеркнул, что для налаживания производства ракет Эстонии необходимо сотрудничать с государствами Прибалтики и северными странами. В частности, по его словам, в настоящее время по данному вопросу страна сотрудничает с Финляндией. Полковник уточнил, что у эстонских властей «только недавно» появилось понимание, что данный вид оружия можно производить самостоятельно.

Отмечается, что основными проблемами прибалтийской страны на пути к собственному производству является недостаток опыта, а также определенные законодательные ограничения.

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Начальник генштаба сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус 23 апреля заявил о планах страны создать военную базу в пограничном с Россией городе Нарве, передает «Газета.Ru». По его словам, там разместят как действующих военнослужащих, так и призывников. Отмечалось, что на начальных этапах база будет рассчитана на 200–250 военных.

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