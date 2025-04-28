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Карта спецоперации на Украине 28 апреля

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Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 28 апреля можно в материале «Известий».

В Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Каменка в Харьковской области. Потери Вооруженных сил Украины на этом направлении составили: свыше 240 военнослужащих, станция радиоэлектронной борьбы «Квертус», восемь автомобилей, шесть складов боеприпасов и три орудия полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО.

Кроме того, группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника, который в зоне ее ответственности потерял до 170 военнослужащих, четыре автомобиля, две боевые бронированные машины и три артиллерийских орудия.

Средствами противовоздушной обороны сбили 234 дрона самолетного типа и три американские управляемые авиационные бомбы JDAM.

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 661 самолет, 283 вертолета, 24 224 орудия полевой артиллерии и минометов, 605 зенитных ракетных комплексов, 34 689 единиц специальной военной автомобильной техники, 23 071 танк и других боевых бронированных машин, 1553 боевые машины реактивных систем залпового огня, 54 179 беспилотных летательных аппаратов.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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