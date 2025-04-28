Минобороны опубликовало кадры освобождения Каменки в Харьковской области
Минобороны России 28 апреля опубликовало кадры освобождения подразделениями группировки войск «Запад» населенного пункта Каменка в Харьковской области.
На кадрах можно увидеть разрушенные боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) объекты.
«Подразделения группировки войск «Запад» продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ», — указано в сообщении ведомства.
Об освобождении Каменки в Харьковской области стало известно в этот же день. В результате действий российского группировки украинские формирования потеряли более 240 боевиков, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии.