Матвиенко призвала пересмотреть размер зарплаты молодых учителей

Министерству просвещения и Министерству труда необходимо учитывать проблему низких зарплат молодых учителей при разработке новой системы оплаты труда педагогов. Об этом 28 апреля заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

«Зарплата молодого учителя <... > — она очень низкая. <...> Поэтому, на мой взгляд, министерствам просвещения и труда при разработке новой системы оплаты труда <...> надо обратить на это внимание. Зарплата молодого учителя не просто неконкурентная, на нее невозможно содержать семью. Мы же говорим еще о демографии. Это всё взаимосвязано», — подчеркнула она в ходе заседания Совета законодателей РФ.

По ее словам, зарплата доставщика пиццы в Москве может достигать 130 тыс. рублей, а молодого учителя — 25 тыс. рублей. Матвиенко добавила, что из-за такой ситуации больше 60% выпускников педагогических вузов работают не по профессии.

5 марта заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в 2026 году в России будет утверждена новая система оплаты труда педагогов, а в 2027 году она будет введена во все образовательные организации. Он добавил, что по итогам 2023 года рост показателя оплаты труда педагогов составил 12% к 2022 году.