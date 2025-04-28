За минувшие выходные в России произошло 504 ДТП

За прошедшие выходные, 26–27 апреля, на российских дорогах произошло 504 ДТП, в которых погибли 54 человека и 644 получили травмы. Об этом 28 апреля сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России. 47 погибших были пассажирами и водителями транспортных средств.

В результате 93 автоаварий, 28 из которых произошли на пешеходных переходах и 65 — вне зоны их действия, погибли семь пешеходов, еще 87 — получили ранения В числе пострадавших 24 несовершеннолетних пешеходов, семеро из которых получили травмы на пешеходных переходах.

С участием автобусов зафиксировано 25 ДТП, в которых погиб один человек, еще 33, в том числе шести детям, потребовалась медицинская помощь. Причиной 10 происшествий с автобусами стало нарушение правил дорожного движения их водителями.

Кроме того, в минувшие выходные зарегистрировано 84 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых ранения получили 96 юных участников дорожного движения, в том числе 47 пассажиров, семь велосипедистов и 14 водителей мототранспорта. Погибших детей нет.

В Белгороде водитель автомобиля скорой помощи, следуя в больницу с пациентом и врачебной бригадой в салоне, выехал с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с легковым автомобилем под управлением 20-летнего водителя, чей водительский стаж составляет менее двух лет. После столкновения автомобиль скорой помощи опрокинулся на проезжей части.

В результате ДТП погиб один из медицинских работников, находившийся в салоне спецтранспорта, Еще два человека, ехавших в автомобиле скорой помощи, и водитель легковой машины госпитализированы с травмами.

В городе Ачинск Красноярского края водитель легкового автомобиля совершил наезд на девятилетнего пешехода, который без сопровождения взрослых пересекал на самокате проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.

Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам быть более внимательными на дорогах населенных пунктов и городов. Особую осторожность людям за рулем следует проявлять при движении по дворовой территории, проезде перекрестков и приближении к пешеходным переходам, напоминают в ведомстве.

«Родителям необходимо помнить о постоянном контроле за досугом и поведением своих малолетних детей. Не отпускайте их на улицу одних, без присмотра, особенно в вечернее время. Чтобы юные участники дорожного движения были лучше видны водителям, следует обязательно использовать на детской верхней одеже световозвращающие элементы», — заявил «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

В Госавтоинспекции подчеркивают, что отсутствие родительского контроля за поведением и досугом детей дошкольного и младшего школьного возраста часто приводит к получению травм или гибели юных участников дорожного движения.

Ранее сегодня стало известно, что в Александровском районе Владимирской области опрокинулся экскурсионный автобус, в салоне которого ехали 55 пассажиров. В результате были госпитализированы 17 человек.