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Мишустин указал на рост выпуска собственных БПЛА в России втрое

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россия втрое нарастила выпуск собственных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и продолжит увеличивать объемы производства. Об этом 28 апреля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что беспилотные авиационные системы (БАС) выделили в отдельный нацпроект. По его словам, за дронами стоит будущее различных отраслей экономики, поскольку они помогают контролировать и осуществлять процессы и могут использоваться в том числе в сельском хозяйстве. При этом премьер-министр назвал БПЛА незаменимыми в логистике, особенно в труднодоступных регионах.

«Объем отечественного выпуска беспилотных авиасистем у нас последовательно растет. За прошлый год практически он вырос в три раза», — заявил Мишустин в ходе выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

По его словам, в изготовлении дронов участвует более 600 компаний. Он подчеркнул, что в кооперации с организациями РФ продолжит развивать подобные технологии и создавать для этого необходимую инфраструктуру во всех регионах страны, а также единое цифровое воздушное пространство.

Премьер-министр напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже высказывался по поводу необходимости открыть небо для гражданских БПЛА с учетом существующих на текущий моментов рисков и ограничений.

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23 апреля Путин сообщил, что в 2024 году Вооруженные силы (ВС) РФ получили более 1,5 млн дронов разных типов. Он уточнил, что в минувшем году также вдвое увеличился выпуск средств поражения, систем связи, разведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Кроме того, глава государства поручил ускорить работу над созданием перспективных вооружений, включая беспилотные системы.

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