Экс-замглавы Минобороны Иванов обжаловал продление ареста до 23 июля
Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов обжаловал продление ареста до 23 июля. Об этом 28 апреля свидетельствуют данные в картотеке суда.
«Текущее состояние: обжаловано», — говорится в карточке дела.
Московский городской суд продлил арест Иванову на три месяца 18 апреля.
О задержании Иванова стало известно 23 апреля 2024 года. На следующий день его арестовали. Иванову вменяют получение взятки в размере 1,185 млрд рублей. По версии следствия, он вступал в преступный сговор с руководителями подрядных организаций, работавших на объектах Минобороны, и заключал с ними контракты взамен незаконного личного вознаграждения. 20 июня Иванов был отстранен от должности.
Заключительное обвинение по уголовному делу в отношении экс-замминистра обороны и его бывшего подчиненного, обвиняемых в растрате и отмывании денег, прокуратура утвердила 20 января.